Surinaamse regisseur Pim de la Parra (84) overleden Dick Drayer 07-09-2024

PARAMARIBO – De Surinaamse regisseur Pim de la Parra is gistieren op 84-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden in Paramaribo. Dat meldt zijn familie.

De la Parra maakte tientallen films en beleefde in 1971 zijn grote doorbraak met de erotische film Blue Movie, over een man die na zijn vrijlating uit de gevangenis wil inhalen wat hij heeft gemist. Zijn film Wan Pipel (1976) wordt gezien als een van de belangrijkste Surinaamse speelfilms. Ook maakte hij films als Paul Chevrolet en de ultieme hallucinatie, Lost in Amsterdam en De nacht van de wilde ezels.

De filmmaker kreeg in 1991 een speciale prijs voor zijn oeuvre tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. In 2021 werd hij in Suriname benoemd tot Officier in de Ere-Orde van de Gele Ster.

De la Parra was de vader van actrice Bodil de la Parra en de cabaretière Nina de la Parra.

