Suriname wil Parbo en Heineken exporteren naar Curaçao

PARAMARIBO – Suriname kan – als alles meezit – Parbo- en Heinekenbier exporteren naar Curaçao. Bierbrouwer Heineken gaat enkele miljoenen euro’s investeren in uitbreiding van de Surinaamse Brouwerij, een dochter van de Nederlandse brouwer.

Daardoor kan het bedrijf in Paramaribo jaarlijks 50 miljoen liter bier gaan produceren. De afgelopen 66 jaar mochten bierproducenten in Suriname niet meer dan twintig miljoen liter bier per jaar produceren. Maar door een wetswijziging is uitbreiding nu mogelijk en kan er naast Parbo nu ook Heineken worden gebrouwen en geëxporteerd.

