WILLEMSTAD – De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet intern bezuinigen, zo vindt de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Dorothy Pietersz-Janga (MFK).

„Als nieuwe regering moesten we ons aan de afspraken houden die gemaakt zijn over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), zoals kostenbeheersing van het CMC en de SVB. Dat is een moeilijke taak. Het zijn twee grote entiteiten. De pandemie is nog niet voorbij en dat brengt ook meer kosten met zich mee.

CMC wordt gefinancierd met gelden van de SVB en de SVB wordt weer bij tekorten aangevuld met financiering uit de overheidskas”, om aan te geven hoe ingewikkeld alles is zegt de minister tegen het Antilliaans Dagblad.

