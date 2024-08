Geschiedenis Theatervoorstelling Free to be free in Punda Redactie 13-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De theatervoorstelling Free to be Free over vrijheid en verzet is tussen 20 en 24 augustus 2024 op Curaçao te zien. Teatro KadaKen produceert de voorstelling samen met Sites of Memory uit Nederland en Monqui Maduro Bibliotheek op Curaçao. De compositie en muziek in het stuk is van Jörgen Gario, Tania Kross, Sorandy Sint Jacobs en Michael Wanga. Tania speelt zelf ook mee.

De première is op woensdag 21 augustus van 19:00 tot 21:00 uur. Daarna is de voorstelling nog bij te wonen op 22, 23 en 24 augustus. Het stuk duurt 75 minuten en start in de Fortkerk. Het gaat om een meertalige voorstelling met fragmenten in Papiaments, Engels, Nederlands en Sranantongo. Voor deze korte theatrale wandeling vraagt de organisatie iedereen om comfortabele schoenen te dragen.

Na succesvolle optredens van deze Sites of Memory-productie in Amersfoort, Deventer, Utrecht en Amsterdam wordt de voorstelling door de partners en makers doorontwikkeld naar een voorstelling waarin Curaçaose verhalen centraal staan.

Daarnaast organiseren ze op 25 augustus een theatraal gespreksprogramma bij Mongui Maduro Bibliotheek, waar de makers en historici met elkaar in gesprek gaan en scènes uit de voorstelling delen.

De productie Free to be Free is een locatievoorstelling. Het publiek wordt meegenomen langs de verhalen en plekken die verbonden zijn aan de koloniale geschiedenis in Punda. Met dans, theater, poëzie en muziek komen nog onbekende verhalen tot leven.

De acteurs volgen een theatrale route beginnend in de Fortkerk, waar de makers de rol van instituten in het koloniale en slavernijverleden onderzoeken. Daarna verplaatsen zij zich via het Hof van Justitie naar de eindlocatie waar de interactie met de natuur en open zee centraal staat.

Herdenkingsjaar

Free to be Free is speciaal ontwikkeld in het kader van het herdenkingsjaar van de afschaffing van slavernij in Nederland en haar (voormalige) koloniën in 1863/1873. De doorwerking van dit verleden is volgens de acteurs voor velen nog steeds voelbaar. “Veel mensen hebben dagelijks te maken met institutioneel racisme. Processen van heling en gesprekken over reparatie zijn niet voltooid.”

De organisatie zegt dat zolang racisme en uitsluiting, voortkomend uit het koloniale denken en het slavernijverleden, niet structureel worden aangepakt, is de vraag relevant: vrijheid, voor wie? Wat hebben de vrijheidsstrijders uit het verleden ons meegegeven? En zij die zich vandaag de dag hard maken voor vrijheid? Wat weten we van onderdrukking en het verzet ertegen?

De Theaterkrant schreef over Free to be Free in Utrecht (2023): “Het geeft ruimte om de slavernijgeschiedenis vanuit verschillende perspectieven te laten zien en erkent daarmee de enorme omvang ervan.”

