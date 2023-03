Tragisch verkeersongeval eist opnieuw een leven op Schottegatweg Noord

WILLEMSTAD – Een tragisch verkeersongeval op Schottegatweg Noord heeft vanochtend opnieuw een leven geëist. Een vrouw verloor de controle over haar voertuig in de richting van Biesheuvel, ter hoogte van Mangusa Hypermarket, en botste tegen de vangrail.

Het ongeval vond plaats op dezelfde locatie waar enkele maanden geleden twee straatvegers om het leven kwamen toen ze door een voertuig werden aangereden tijdens hun werkzaamheden.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Het slachtoffer is de 55-jarige op Curaçao geboren Ratna Agard. Zij is het derde dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar.