Travelers Choice Award voor Renaissance

Foto’s – Renaissance Curaçao Resort & Casino

WILLEMSTAD – Het Renaissance Curaçao Resort & Casino heeft een Travelers Choice Award gekregen. De prijs wordt uitgereikt voor excellente service. Het is al de tweede prijs die het resort dit jaar krijgt, in februari werd er ook al een award uitgereikt door Hotels.com in de categorie ‘meest geliefd door gasten’.

Lees ook: