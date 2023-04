TUI chartert voor defensie naar Curaçao

EELDE – Omwonenden van Groningen Airport Eelde keken afgelopen dinsdag hun ogen uit toen er een Boeing 767 van TUI fly langskwam: het ging om een speciale chartervlucht naar Curaçao voor het ministerie van Defensie. Zo meldt luchtvaartnieuws.nl

De charter was nodig om de hoofdmacht van de 43e gemechaniseerde brigade van de landmacht te vervoeren. Op Curaçao is een grote oefening onder de naam Caribbean Poucher gestart. 126 mannen en vrouwen zijn tot 28 april op Curaçao. Daarna vliegt hetzelfde Tui-toestel weer terug naar Eelde.

Widebody

Dit toestel is niet vaak op Eelde te zien, sowieso zijn widebody’s er een zeldzaamheid. Maar komende zomer wordt het heel normaal, als TUI twee keer per week met de 767 naar Groningen komt. Overigens niet voor Defensie, maar voor een lijndienst naar de Turkse badplaats Antalya.

De 767 die TUI vanaf Groningen gaat inzetten, en die ook afgelopen dinsdag naar de luchthaven kwam, is de PH-OYJ. Dat toestel werd eind vorig jaar overgenomen van TUI België, al vloog het voorheen ook al regelmatig voor TUI Nederland.

Formule 1

De vorige keer dat deze 767 naar Groningen kwam, in november vanuit Dubai (een speciale vlucht vanwege de Formule 1 in Abu Dhabi), had de Boeing nog de Belgische registratie OO-JNL.

Door de overname van de Belgische kist had TUI Nederland de afgelopen maanden tijdelijk twee 767’s, maar inmiddels is dat er weer één. De andere 767, de ‘PH-OYI’, heeft de vloot verlaten.

TUI kondigde eerder in Luchtvaartnieuws aan dat die uiterlijk eind eerste kwartaal weg zou gaan, maar uiteindelijk werd dat een paar dagen later (op 3 april). De laatste commerciële inzet was op 2 april van Schiphol naar Fuerteventura en Lanzarote.