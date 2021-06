Twee mensen uit buitenland positief getest

WILLEMSTAD – Twee mensen zijn dit weekend positief getest op Corona. De twee kwamen uit het buitenland. In totaal werden er 1863 testen afgenomen. Een verwaarloosbare testratio.

Er liggen nog tien patiënten in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. Het totaal aantal actieve cases is nu 32. Ruim 74.000 mensen zijn volledig gevaccineerd op het eiland. Daar komen deze maand nog 13.000 bij, zodat eind deze maand de teller op bijna 90.000 staat. 106.000 vaccinaties is het streven.

