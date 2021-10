Tweede Kamer wil dat regering Curaçao aanspreekt op mensenrechtensituatie

5 Gedeeld

DEN HAAG – De Tweede Kamer wil dat Nederland Curaçao gaat aanspreken op mensenrechtenschendingen in de Venezolaanse vreemdelingenopvang. Dit naar aanleiding van het laatste rapport van Amnesty International. Daarin staat dat Curaçao zich niet houdt aan internationale afspraken ter bescherming van de rechten van de mens.

Via financiering van de Kustwacht zou Nederland die situatie zelfs in stand houden. Het parlement eist binnen twee maanden een reactie van de Nederlandse regering. Het kabinet moet daarnaast ook met Curaçao in gesprek over de kwestie.

