UNESCO geeft Curaçao 57.000 dollar voor fonds onderwijs en cultuur

UNESCO heeft drie projecten voor Curaçao goedgekeurd ter waarde van 57.000 dollar op het gebied van onderwijs en cultuur. De projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, de stichting Museum Tula en de Nationale UNESCO Commissie Curaçao.

Het eerste project dat is goedgekeurd gaat over de ontwikkeling van digitale vaardigheden binnen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport.

Het tweede en derde project is van de stichting Museum Tula en de commissie Bevordering en Waarborging van ons Cultureel Erfgoed van Unesco en gaat over behoud van traditionele ambachten op Curaçao.

Cheques

De directeur van UNESCO voor het Caribisch gebied, Dr. Anna Paolini, gaf minister Sithree van Heydoorn de symbolische cheques, die vervolgens aan de betrokkenen werden overhandigd.

In de komende periode kunnen geïnteresseerden contact opnemen met UNESCO Curaçao om te solliciteren en er zal later een informatiesessie plaatsvinden. Voor meer informatie over het deelnameprogramma kun je de website van UNESCO Curaçao bezoeken op www.natcomcuracao.org.