WILLEMSTAD – De man die zondagmiddag bij Playa Canoa uit zee werd gevist is de 60-jarige Sidney Henk Dometilia, geboren op Curaçao. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen.

De man dreef op zijn buik met zijn handen en voeten vastgebonden. Om zijn keel was een tyrap gebonden. Hij droeg een Louis Vuitton-tas en een blauwe spijkerbroek.

Het lichaam had een brandmerk op zijn rug, maar was verder nog intact, wat doet concluderen dat het lichaam niet al te lang in het water heeft gelegen.