Vaccinatieprogramma verder uitgebreid

WILLEMSTAD – Het boostervaccinatietraject is nog verder uitgebreid. Dat meldt dokter Ashley Duits vandaag op de persconferentie. Iedereen boven de 18 jaar mag een afspraak maken voor een boostershot via de website bakuna.cw.

Vanaf aanstaande zondag is de nieuwe priklocatie SDK geopend van 8 uur ‘s ochtends tot 5 uur ‘s middags. Alleen op nieuwjaarsdag zijn de vaccinatiecentra dicht. Sinds vandaag zijn er nieuwe timeslots vrijgegeven om een afspraak te maken, het is daardoor ook mogelijk om afspraken in januari om te zetten naar een eerdere datum.

