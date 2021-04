Vader op Aruba vergeet baby’tje achter in de auto

ORANJESTAD – Drama op Aruba gisteren. Een vader vergat zijn zeven maanden oude baby achter in de auto. Het incident gebeurde op het parkeerterrein van het HOH-ziekenhuis in Oranjestad.

De vader werkt in de keuken van het hospitaal. Na ontdekking van het kindje op de achterbank is gepoogd het kindje in het ziekenhuis te redden, maar medische hulp mocht niet meer baten. Het lichaampje is voor autopsie in beslag genomen.