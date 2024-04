Algemeen Valse 100 guldenbiljetten in omloop op Curaçao Redactie 26-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) waarschuwt voor hoogwaardige vervalste 100 guldenbiljetten die momenteel in omloop zijn. Deze biljetten zijn moeilijk te onderscheiden van echte biljetten en de CBCS roept het publiek op om extra alert te zijn.

De vervalste biljetten voelen dikker, stijver en grover aan dan de echte biljetten. De belangrijkste kenmerken van de echte biljetten, zoals het schaduwwatermerk van het voormalige logo van de CBCS en de nauwkeurige aansluiting van de letters N en A, ontbreken of zijn incorrect gereproduceerd in de vervalsingen. Ook de gouden strip en de inkt van de tekst vertonen duidelijke verschillen met de echte biljetten.

Valsmunters lijken vooral actief te zijn in de avonduren en op slecht verlichte locaties, waardoor de vervalsingen moeilijker te identificeren zijn. De CBCS heeft een extra waarschuwing uitgegeven aan eigenaren en medewerkers van horecagelegenheden, waar deze vervalste biljetten vaak worden gebruikt.

Wanneer er twijfel is over de echtheid van een bankbiljet, adviseert de CBCS dit biljet te weigeren en direct de politie in te schakelen. Hieronder zijn de echtheidskenmerken gedetailleerd beschreven en is een voorlichtingsvideo beschikbaar die helpt bij het herkennen van de authentieke kenmerken van de bankbiljetten.

Het is bij wet verboden om valse bankbiljetten aan te nemen en te behouden. De CBCS benadrukt dat bij het vaststellen van het in bezit hebben van vervalst geld, men zo spoedig mogelijk de politie moet waarschuwen. Op het vervalsen van geld of het bewust uitgeven van vals geld staat een maximale gevangenisstraf van negen jaar.