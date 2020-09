Vandaag loting 2021 Goldcup

Vanavond om 20.00 is de loting voor de kwalificatie van de Goldcup 2021. Die vindt volgende zomer plaats, waarbij zestien landen samenkomen om te strijden om het kampioenschap in de Concacaf-regio, waartoe ook Curaçao behoort.

LIVE STEAM: Loting Concacaf Gold Cup 2021 op OneSoccer

Het toernooi zou oorspronkelijk plaatsvinden van 2 tot 25 juli, maar werd later uitgesteld tot 10 juli tot 1 augustus.

Achtvoudig winnaar Mexico is de titelverdediger. Curaçao heeft zich na afschaffing van de Nederlandse Antillen tweemaal gekwalificeerd. In 2017 verloren ze alle drie de groepswedstrijden. Maar in 2019 bereikte Curaçao de knock-outfase na het behalen van een 1-0 overwinning op Honduras en een 1-1 gelijkspel tegen Jamaica, met een verbluffende blessuretijd-gelijkmaker van Juriën Gaari . Ze werden in de kwartfinales met 0-1 uitgeschakeld door de Verenigde Staten.

Zestien landen

De trekking voor de Concacaf Gold Cup 2021 vindt plaats in Miami. Zestien landen nemen deel, waarvan 12 zich al hebben gekwalificeerd voor het toernooi via de Concacaf Nations League 2019-20.

Dat zijn Canada, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Grenada, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Panama, Suriname en de Verenigde Staten.

Qatar, gastheer van de FIFA Wereldbeker 2022, die ook de regerende kampioenen van de Asian Cup zijn, is uitgenodigd als gast om deel te nemen aan de Gold Cup.

Drie tickets

De overige drie plaatsen worden ingevuld tijdens het kwalificatietoernooi van de Concacaf Gold Cup in 2021, dat in juli in de VS wordt gehouden.

Twaalf landen gaan de strijd aan om die drie tickets: de Bahama’s, Barbados, Bermuda, Cuba, Frans-Guyana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haïti, Montserrat, St. Vincent en de Grenadines, en Trinidad en Tobago.

Vier potten

De loting van vandaag bepaalt niet alleen de match-ups voor het kwalificatietoernooi, maar ook de vier poules voor de Gold Cup.

Voor de trekking zijn 16 teams verdeeld over vier potten. De vier teams in Pot 1 worden automatisch geplaatst: Mexico is in groep A, de Verenigde Staten in groep B, Costa Rica in groep C en Honduras in groep D. Ook is Qatar al in groep D geplaatst.

Pot 2 bestaat uit Canada, El Salvador, Jamaica en Panama.

Pot 3 bevat CURAÇAO, Grenada, Martinique en Suriname.

Pot 4 heeft Qatar (dat al is opgenomen in Groep D) en de drie landen van het kwalificatietoernooi.