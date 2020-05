‘Veel bedrijven betalen geen belasting’

74 Gedeeld

Willemstad – De corona-noodregeling voor bedrijven om subsidie te krijgen loopt niet overal even goed. Dat zegt Giselle McWilliam.

Volgens de minister van Economische Ontwikkeling hebben veel bedrijven hun zaakjes administratief niet op orde en betalen geen belasting of hebben dat nooit gedaan. Subsidie krijgen is dan niet mogelijk. Bij anderen is het bestand met werknemers niet up-to-date gehouden richting de SVB, waardoor er minder subsidie wordt uitgekeerd.

Lees ook: