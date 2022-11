Veiling Art for the Roses verschoven naar volgend jaar

WILLEMSTAD – De voor morgen geplande kunstveiling Art for the Roses wordt weer verzet. De nieuwe datum is 18 maart volgend jaar. Reden is de wateroverlast bij Landhuis Bloemhof en ziekte van de veilingmeester. Eerder werd de veiling een week verzet, maar dit is niet genoeg gebleken om de wateroverlast te verminderen.

De Ride wil zoveel mogelijk fondsen inzamelen voor de zorg van kankerpatiënten op Curaçao. 36 lokale kunstenaars hadden gehoor gegeven aan de oproep om voor Art for the Roses om een kunstwerk te maken met daarin een roos verwerkt. De expositie waarin deze te zien zijn wordt na morgen opgeheven, maar de werkstukken blijven nog wel zichtbaar in de digitale catalogus die op de hernieuwde website van Ride for the Roses staat (ridefortheroses.net).

Alle mensen en bedrijven die kaarten hebben voor het evenement van morgen kunnen ervan op aan dat hun kaarten geldig blijven voor de veiling in maart; desgewenst kunnen zij hun geld ook terugkrijgen.

De online bidding catalogus blijft gewoon doorlopen en wordt regelmatig ge-update. Mensen kunnen hun bod blijven uitbrengen via mail. De online Art for the Roses catalogus is te vinden op de website van Landhuis Bloemhof en op die van de Ride for the Roses.

Night

De Night for the Roses, die twee keer moest worden uitgesteld, gaat naar 13 januari. Mensen die al kaarten gekocht hebben voor het afgelaste concert en de Night for the Roses hebben drie opties: ze kunnen de kaarten vasthouden en gebruiken voor 13 januari, ze kunnen een refund krijgen bij Landhuis Bloemhof of ze kunnen ervoor kiezen het bedrag als donatie aan de Ride for the Roses te laten.

De stichting Ride for the Roses stort zich de komende tijd volop op de organisatie van de eerstvolgende editie van de Ride, Walk en Swim for the Roses die gepland staat voor zondag 5 februari.