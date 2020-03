Vergunningenloket ook dicht

10 Gedeeld

Ook het vergunningenloket is voorlopig dicht. Aanvragen voor sedula, paspoort of rijbewijs kan niet meer. Het aanvragen van vergunningen kan ook niet meer vanwege de lockdown.



Alleen als je een verklaring van goed gedrag nodig hebt, kun je terecht via e-mail. Het adres is [email protected]. Het informatienummer 0800-1515 is niet meer bereikbaar.