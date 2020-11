‘Nax vier vluchten per dag tussen Curaçao en Bonaire’

5 Gedeeld

Edison Rijna

Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire wil het aantal vluchten tussen zijn eiland en Curaçao beperken. Er zou alleen nog maar gevlogen worden van maandag tot en met donderdag en maximaal vier vluchten per dag.

Volgens Rijna zijn daarover inmiddels afspraken gemaakt met de twee luchtvaartmaatschappijen die de route tussen Bonaire en Curaçao onderhouden: Divi Divi Air en EZ Air.

Doel van de maatregel is om te voorkomen dat grote groepen passagiers naar Bonaire afreizen. Sinds de voorzichtige opening van de grenzen voor passagiers uit andere landen, weliswaar met overlegging van een negatieve PCR test, kunnen passagiers uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten in theorie via andere eilanden doorreizen naar Bonaire.

Rijna kondigde eerder aan dat Bonaire in elk geval tot medio november nog dicht zou blijven voor rechtstreekse vluchten uit de Verenigde Staten.