Vijfde en zesde Corona-case op Curaçao

Er is een vijfde en zesde bevestigde corona-patiënt op Curaçao. De vijfde patiënt is een vrouw van begin 20 die met haar ouders vanuit Miami op Hato is aangekomen. De Curaçaose woont en studeert in Nederland, haar ouders wonen op Curaçao.

Voor zover bekend is zij niet met anderen buiten het vliegveld in contact geweest. Wel heeft ze met andere passagiers in het vliegtuig gezeten en is de vrouw langs de douane en immigratie gegaan.

Alle personen met wie de vrouw in aanraking is geweest zijn benaderd door de GGD, zitten thuis in isolement en worden gemonitord.

De cijfers tot nu op het eiland: zes besmettingen. Eén patiënt is overleden, twee zijn hersteld waardoor er nu nog drie actieve cases zijn.

Over de zesde patiënt is nog geen info beschikbaar.