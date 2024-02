Voorlopig geen marineschip op Curaçao

WILLEMSTAD – Er komt voorlopig geen stationsschip van de marine naar Curaçao. Dat zegt demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren tegen de Tweede Kamer. Het patrouilleschip Zr.Ms. Holland, dat eerder in 2021 en 2022 in de regio actief was, wordt later dit jaar terugverwacht.

Een stationsschip speelt een cruciale rol in de drugsbestrijding en patrouilleert om drugstransporten, wapensmokkel en mensenhandel te voorkomen. Daarnaast zet het zich in voor de handhaving van milieu- en visserijregels. Door deze inzet wordt jaarlijks meer dan 10.000 kilo cocaïne onderschept.

Na het vertrek van Zr.Ms. Groningen, die van mei tot oktober vorig jaar diende als het stationsschip op Curaçao, is er geen vervangend schip aangewezen. De oorzaak hiervoor was initiële onderhoudswerkzaamheden aan de patrouilleschepen, gevolgd door een wijziging in plannen vanwege ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waar de Zr.Ms. Holland momenteel actief is.

De afwezigheid van een stationsschip heeft geleid tot een stop op de onderschepping van grote cocaïnetransporten, wat de autoriteiten van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten zorgen baart. Smokkelaars lijken door deze situatie meer vrij spel te hebben gekregen.

Ondanks deze uitdaging zijn andere schepen, zoals het ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan en het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Zeven Provinciën, inzetbaar voor ondersteuning en in geval van nood.

Ollongren verwacht dat na april een van de vier schepen van de Hollandklasse weer actief zal zijn in de Caribische regio, waarbij de Zr.Ms. Holland als waarschijnlijke kandidaat wordt genoemd. Tot die tijd blijven de Caribische eilanden alert op mogelijke toenames in illegale activiteiten door het tijdelijke gebrek aan maritieme defensiecapaciteit.