Voormalige Arubaanse premier Henny Eman opgenomen

ORANJESTAD – Afgelopen donderdag is de voormalige minister-president van Aruba, Henny Eman (75), opgenomen in het ziekenhuis. Al enkele weken kampt hij met een opeenstapeling van gezondheidstegenslagen, aldus de Arubaanse pers.

Zijn situatie verslechterde dusdanig dat hij naar het ziekenhuis moest en opgenomen werd. Zijn toestand is stabiel, maar zeer fragiel.

Jan Hendrik Albert “Henny” Eman, geboren op 20 maart 1948 is een AVP-politicus en was de eerste premier van Aruba, van 1 januari 1986 tot 9 februari 1989.

Daarna was hij nog tweemaal premier tussen 29 juli 1994 en 30 oktober 2001. Hij is de broer van Mike Eman, die tussen 31 oktober 2009 en 16 november 2017 premier van Aruba was.