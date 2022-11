Wat Curaçao niet lukt, lukt Mexico wel: de hoogste classificatie van FAA terugkrijgen

WILLEMSTAD – Wat Curaçao maar niet lukt, lukt Mexico wel: een terugkeer naar FAA-categorie 1. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl

Mexico maakt ‘grote vorderingen’ om de hoogste classificatie van veiligheid bij de Amerikaanse Federal Aviation Administration terug te krijgen. Dit heeft de FAA vrijdag bekendgemaakt. Maar, anders dan de Mexicaanse regering eerder stelde, is de hernieuwde status van Categorie 1 nog niet binnen.

De FAA plaatste Mexico in mei 2021 op een lijst van minder veilige landen, omdat de luchtvaartmaatschappijen in het land niet werden gereguleerd ‘in overeenstemming met de minimale internationale veiligheidsnormen’.

Mexico heeft er sindsdien hard aan gewerkt om de hoogste status terug te krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Mexico-Stad zei begin deze week dat de Verenigde Staten al goedkeuring hadden gegeven aan hernieuwde Categorie 1 voor het land, maar de FAA corrigeerde dit vrijdag. Zover is het volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit nog niet.

Naar eigen zeggen rondt Mexico een actieplan voor veiligheid in de luchtvaart in december af. De FAA zal vervolgens in januari 2023 het land bezoeken en dan de definitieve datum vaststellen om de Categorie 1-status terug te geven.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA oordeelde begin 2012 dat Curaçao niet voldoet aan alle internationale eisen op het gebied van luchtvaartveiligheid. De luchtvaartsector is daarom gedegradeerd van veiligheidscategorie één naar twee. Als gevolg hiervan kunnen lokale luchtvaartmaatschappijen geen vluchten naar de VS uitvoeren met hun eigen vliegtuig.

Tot nog toe lijkt geld en expertise een snelle terugkeer voor Curaçao naar de begeerde FAA-status in de weg te staan.