Politiek WIELS de moordzaak: Vanaf vandaag te beluisteren Dick Drayer 06-05-2024 - 3 minuten leestijd

HILVERSUM – In ‘WIELS de moordzaak’ gaat Natasja Gibbs op zoek naar het verhaal achter de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels. De 54-jarige politicus werd op 5 mei 2013 op klaarlichte dag doodgeschoten op het strand bij Marie Pampoen. Gisteren was het elf jaar geleden dat de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels op klaarlichte dag werd doodgeschoten.

Die 5-de mei 2013 begon als een zorgeloze zondag, maar veranderde in een gitzwarte bladzijde. Heel Curaçao was diep geschokt en een dagenlange klopjacht op de daders volgde. Uiteindelijk gingen er drie mannen de gevangenis in voor de moord: de schutter, de moordmakelaar en een voormalig minister. Toch denken veel mensen dat de zaak niet is opgelost.

In de zesdelige podcast ‘WIELS de moordzaak’ gaat programmamaker Natasja Gibbs op zoek naar antwoorden. Wat is het verhaal achter de moord op Helmin Wiels? Waarom moest hij dood? En waarom durven veel mensen op het eiland nog steeds niet over de moord te praten? Alle zes de afleveringen van ‘WIELS de moordzaak’ zijn vanaf maandag te beluisteren bij BNNVARA via de gratis NPO Luister-app. Wekelijks verschijnen de afleveringen op de andere podcastplatformen.

Natasja Gibbs: “Ik herinner me het nog allemaal heel goed, ik werkte toen als correspondent op het eiland. Amper tien kilometer van de moordplek kreeg ik die dag een telefoontje van een collega die het met eigen ogen had zien gebeuren. De moord heeft het eiland lange tijd in z’n greep gehouden en ook mij heeft de moordzaak nooit losgelaten. Want hoe kan het nou dat er drie mensen zijn opgepakt maar dat over het motief nog altijd niets bekend is? Je zou denken dat op zo’n klein eiland als Curaçao makkelijk antwoorden te vinden zijn. Maar juist omdat het eiland zo klein is durven veel mensen niet te praten.”

De impact van een politieke moord

Helmin Wiels werd ruim tien jaar na de moord op Pim Fortuyn vermoord. De moord op Fortuyn staat bij veel Nederlanders in het geheugen gegrift en heeft niet alleen het politieke klimaat, maar ook de complete maatschappij blijvend veranderd. Net als Fortuyn was Wiels een markante politicus met zijn radicale uitspraken en zijn opstand tegen de heersende politieke structuur en cultuur. Op het moment dat Helmin Wiels werd vermoord was hij de leider van de grootste politieke partij op het eiland en een man met veel vrienden en aanhangers, maar zeker ook zoveel vijanden.

In de podcastserie gaat Natasja op zoek naar antwoorden. Ze reist naar Curaçao, spreekt met nabestaanden en betrokkenen en zet alles op alles om de voormalig minister van Financiën te spreken, die veroordeeld is tot 30 jaar gevangenisstraf als opdrachtgever voor deze moord.