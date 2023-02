Willem-Alexander tussen de eilanden in de cockpit

WILLEMSTAD – Het is bekend dat koning Willem-Alexander in zijn vrije tijd ook vliegt en in de cockpit plaatsneemt. Afgelopen week kon het publiek dat zien bij aankomst van de Oranjes op Bonaire.

Het vliegtuig van de Nederlandse regering, een Boeing 737, waarin de koninklijke familie naar de Caribische eilanden is gevlogen, wordt bemand door KLM-vliegers. Omdat de koning officieel KLM-737-piloot is, mag hij ook dit toestel vliegen. Beaumonde.nl zocht uit hoe het verder zit.

Al op jonge leeftijd behaalde koning Willem-Alexander zijn eerste vliegbrevet. Hierna volgde een rigoureuze training bij de KLM Flight Academy, en anno nu is onze koning regelmatig met z’n hoofd in de wolken te vinden.

En dat is hard nodig ook: om te mogen vliegen, moet je namelijk minstens twee keer per maand in de cockpit zitten én bestaat er een minimum aantal vlieguren per jaar. Op weg naar een staatsbezoek zelf achter de knoppen zitten, is voor de Nederlandse koning dan ook een kwestie van twee vliegen in één klap slaan.

Gastpiloot

Overigens vliegt de koning niet alleen zichzelf en zijn gezin rond. Hij is namelijk ook zogenaamd ‘gastvlieger’ bij de KLM. Dit betekent dat hij als copiloot regelmatig verantwoordelijk is voor het vervoeren van passagiers – zónder dat zij weten wie er precies aan het stuur zit.

Eind 2021 werd de koning nog gespot door een groep Feyenoord-fans, die toen net geland waren op het vliegveld in Praag. Onderweg hadden zij geen flauw idee dat de vorst zich in de cockpit bevond.

In gesprek met De Telegraaf vertelde de koning al eens dat mensen hem soms toch herkennen aan zijn stem. “Het voordeel is dat ik altijd námens captain en bemanning de passagiers van harte welkom heet. Dan hoef ik mijn eigen naam niet te noemen”, deelde hij destijds.

Willem-Alexander steekt er in elk geval een hoop moeite in om zijn titel als piloot te mogen houden. Zo werd hij ooit opgeleid voor de Fokker-vliegtuigen, maar met KLM’s afscheid van dat Nederlandse vliegtuigmerk, moest de koning terug de schoolbanken in.

Met een dosis bijscholing mocht de koning vervolgens zijn carrière als copiloot voortzetten in de bekende Boeing 737. Wanneer hij hierover vertelt aan De Telegraaf, komt die jongensdroom duidelijk weer naar voren. “Het leek me leuk om ook eens op andere bestemmingen te vliegen, met meer passagiers en langere afstanden”, aldus de koning in 2017.

“Dat was voor mij echt de drijfveer.” Wij letten bij onze komende snoepreisjes in elk geval éxtra goed op of die intercom-stem misschien niet een royaal randje heeft”, besluit Willem Alexander tegen de verslaggever van de Telegraaf destijds.