Writers Series start 11 oktober met Jan Brokken

DEN HAAG – Jan Brokken gaat woensdagavond 11 oktober in de Centrale Bibliotheek Den Haag in gesprek met Ellen Deckwitz over hoe kunst een redding kan zijn naar aanleiding van zijn nieuwe boek De kampschilders. Deze Writers Series-aflevering maakt deel uit van de Maand van de Geschiedenis!

Met De kampschilders voltooit Brokken zijn Indië-trilogie. Samen met De tuinen van Buitenzorg en Mijn kleine waanzin verscheen het onlangs in een nieuwe uitvoering bij uitgeverij Atlas Contact.

Brokken is een geweldige verteller die meeslepend en ingenieus beschouwingen over muziek, literatuur, cultuur en geschiedenis verweeft met zijn eigen familieverhaal, getekend door ontberingen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië.

Hoe kijken Jan Brokken en Ellen Deckwitz naar de rol van kunst in de geschiedenis van Nederlands-Indië? Wat heeft hen bewogen historische gebeurtenissen op hun beurt zelf tot kunst te verwerken? Hoe zijn ze daarbij te werk gegaan? Beide schrijvers nemen je mee in hun ontdekkingstocht door het verleden en zullen voordragen uit hun werk.

Met muzikale omlijsting door dichter en muzikant Robin Block, van wie dit jaar Handleiding voor Ontheemden verscheen: een poëtische zoektocht naar Blocks familiewortels in Indonesië.

