Boka Patrick | Foto Tripadvisor

Willemstad – De zoektocht naar de visser die dinsdagavond overboord viel is gestaakt. De politie denkt dat zijn lichaam mogelijk in een onderwatergrot terecht is gekomen.

Het incident gebeurde voor de kust bij Boka Patrick. Een deel van zijn kleren en een petje zijn in de omgeving van die onderwatergrot gevonden. Maar het is te gevaarlijk om zelf die grot in te gaan.