Zomercarnaval Rotterdam verbiedt ‘vulgair’ dansen 

ROTTERDAM – Voor het Zomercarnaval in Rotterdam zijn dit jaar de regels aangescherpt. Er komen strengere dansregels voor de deelnemers van de straatparade. Volgens de organisatie werd er tijdens de vorige editie namelijk te ‘vulgair’ gedanst.

“Dansen kan heel provocerend en/of vulgair zijn. Vooral met zijn tweeën, als bepaalde seksuele bewegingen op straat worden nagebootst. Dit is niet toegestaan”, schrijft de organisatie in het reglement van de straatparade.

Specifiek bubbling is in de ban gedaan: een dansstijl waarbij twee of meer mensen onder andere hun onderlijf tegen elkaar aanschuren. Dit wordt door de organisatie gekenmerkt als een provocerende ordinaire dans, zo valt in het reglement te lezen.

‘Fatsoen’

Eva van der Vegt, directeur van Rotterdam Unlimited Zomercarnaval, legt uit waar de aangescherpte regels vandaan komen. “Het is een familiefeest waar kleine kinderen komen. We willen dat het voor iedereen blijft”, zegt ze tegen Rijnmond.

De afgelopen jaren zijn er meerdere klachten binnengekomen over aanstootgevend gedrag. Dat wil de organisatie dit jaar voorkomen. Volgens Van der Vegt komen de regels echt vanuit de organisatie zelf, maar zijn ze wel uitvoerig besproken met verschillende partijen.

Ze benadrukt dat het vooral gaat om een oproep aan de deelnemers en niet zozeer om keiharde regels. “We doen een beroep op goed fatsoen. Op normen en waarden.”

Onderscheid

Van der Vegt erkent dat sexy dansen onlosmakelijk verbonden is met het Zomercarnaval. Het onderscheid tussen sexy en vulgair is volgens haar inderdaad moeilijk. “Je ziet het bijvoorbeeld als mensen lang met z’n tweeën dansen. Dan denk je: wat gebeurt daar?”, zegt ze. “Maar het is niet dat een deelnemer in de gevangenis belandt als ze een beetje met haar billen aan het schudden is.”

Hoe er dan wel gehandhaafd wordt, is volgens Van der Vegt niet zwart-wit. “We willen het echt per geval bekijken. We gaan dit dan met meerdere mensen bespreken en zullen daarbij niet over één nacht ijs gaan.” Echte consequenties zijn er pas als mensen meerdere keren in de fout gaan. Je kunt dan denken aan uitsluiting voor dit jaar of meerdere jaren, aldus Van der Vegt.

Naast bubbling staan er geen dans- en muzieksoorten op de verboden lijst. “Maar bubbling staat er echt om bekend dat de dansers met hun genitaliën tegen elkaar aanschuren. Dat willen we dus niet.”