WILLEMSTAD – De zomertijd is dit weekend weer ingegaan in Nederland. In de nacht van zaterdag op zondag is de klok een uur vooruit gezet en dat betekent dat het tijdsverschil tussen Curaçao en Nederland weer 6 uur is.

Aankomst- en vertrektijden van vluchten kunnen veranderen als gevolg van de tijdsverandering, dus houd hier rekening mee als je reist van of naar Nederland of andere Europese landen.