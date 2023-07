Zondag Open dag Mangrovepark

WILLEMSTAD – Komende zondag op 2 juli, tijdens Dia di Bandera, viert het éénjarig bestaan van het Mangrovepark. Tijdens deze open dag zal het park de hele dag gratis te bezoeken zijn.

Paul Stokkermans, directeur van Carmabi, de organisatie die het park beheert, is opgetogen over de mogelijkheid om de eerste verjaardag van het park te delen met de lokale gemeenschap. Het park is geopend van 8 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags, maar zorg ervoor dat je voor 4.30 uur binnen bent, want daarna zal er geen toegang meer zijn.

Carmabi heeft een scala aan speciale activiteiten gepland tussen 9 en 12 uur. Liefhebbers van de plaatselijke flora kunnen hun hart ophalen bij een plantenverkoop, waar onder andere Kibrahacha, Brasia en Dreifi di Laman worden aangeboden, allemaal gekweekt in Carmabi’s eigen Greenhouse.

Daarnaast biedt de Educatie Afdeling van Carmabi een aantal interessante boekjes te koop aan. Je kunt de Jaarkalender kopen met foto’s van Bea Moedt, het Vogelboek of het stripboek ‘Coral Heroes’. Kinderen worden ook niet vergeten. Er zijn gratis schminkactiviteiten en verschillende natuurspelletjes om ze bezig te houden.

Audio Walking Tour

De open dag brengt ook de lancering van de nieuwe Audio Walking Tour van het park, die te volgen is via de Pocket GuideApp. Na het downloaden van de app en het kopen van de toegangscode bij de kassa, kan je genieten van een informatieve tour over het mangrove-ecosysteem, de flora en fauna van het park en de geschiedenis van de omgeving. De tour is beschikbaar in het Papiaments, Nederlands en Engels.

Carmabi en het team van het Mangrovepark nodigen alle bewoners van Curaçao en bezoekers van harte uit om deze speciale dag in het park te komen vieren.