Zoon Emsley Tromp in VS aangeklaagd voor fraude

MIAMI – De Amerikaanse openbare aanklager in Florida beschuldigt de 37-jarige Evan Daniel Tromp van draadfraude (Wire Fraud) tussen 2017 en 2022. De Curaçaose Evan is de zoon van de voormalige president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en was tussen 2010 en 2017 een ‘spookemployee’ bij Ennia Investments en Holding. Hij is tevens de directeur van Quanta Capital B.V. en heeft andere betrokkenheden bij verschillende ondernemingen.

Evan wordt ervan beschuldigd een Ponzi-schema te hebben opgezet via zijn verschillende bedrijven: Quanta Capital B.V., Operational and Financial Advisory, LLC, en Quanta Nominee, LLC. Hij beloofde investeerders hoge rendementen door hun geld te investeren in cryptocurrency-mining en handel, met ‘vrijwel geen risico’.

In werkelijkheid gebruikte Evan het geld van nieuwe investeerders om bestaande investeerders uit te betalen en voor persoonlijke uitgaven. Hij had volledige controle over de bankrekeningen van deze bedrijven en maakte vals en frauduleus gebruik van investeerdersfondsen. Ook zijn er meerdere internationale draadtransacties naar zijn bankrekeningen getraceerd die deel uitmaakten van zijn frauduleuze activiteiten.

Bij een veroordeling in Florida zou Evan alle eigendommen, die zijn verkregen uit de opbrengsten van deze fraude, moeten verbeurdverklaren aan de Amerikaanse overheid.

De dagvaarding bevat een gedetailleerde opsomming van de valse beloften en verklaringen die Evan aan investeerders heeft gedaan, evenals een aantal specifieke gevallen van draadtransacties die zijn gebruikt om het Ponzi-schema te faciliteren.