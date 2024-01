Zorgen van het CFT over stijgende ambtenarensalarissen op Curaçao

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht (Cft) heeft zijn bezorgdheid geuit over de aanzienlijke stijging van de kosten voor ambtenarensalarissen in Curaçao voor het jaar 2024. De begrote personeelslasten voor dit jaar zijn veel hoger dan wat in 2023 werd verwacht, met een begroting van 503 miljoen gulden, wat een stijging van 63 miljoen gulden betekent vergeleken met het voorgaande jaar.

Deze toename is hoofdzakelijk het gevolg van de indexering van salarissen van ambtenaren en mensen in soortgelijke posities, alsook de toekenning van salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen. Daarnaast is er voor het jaar 2024 een bedrag van achttien miljoen gereserveerd voor het vervullen van 223 vacatures, waarvan vele al in de begroting van 2023 waren opgenomen. Het invullen van deze vacatures blijft echter een uitdaging.

Inflatie

Het Cft beschouwt het als bijzonder riskant dat Curaçao de uitgaven voor personeelslasten aanzienlijk verhoogt, terwijl er ook een structurele verhoging is van de uitgaven voor goederen en diensten. Dit laatste is mede het gevolg van een inflatiecorrectie van ongeveer acht procent, terwijl voor 2024 slechts een inflatie van ongeveer drie procent wordt verwacht. Het Cft adviseert om de omvang van de inflatiecorrectie te heroverwegen en te zoeken naar manieren om de uitgaven voor goederen en diensten te verminderen.

Verder zullen de totale uitgaven voor de indexering en loontreden stijgen van 51 miljoen in 2023 tot 94 miljoen in 2027. Ook de overdrachten aan het bijzonder onderwijs nemen toe als gevolg van de indexering. Volgens het Cft is deze stijging in strijd met de doelstellingen van de Vervroegde Vrijwillige Uitstroom (VVU) en de maatregelen in het Landspakket die gericht zijn op de rationalisering van het ambtenarenapparaat.

Nota

Met een Nota van Wijziging heeft Curaçao de lasten met in totaal zestig miljoen verhoogd ten opzichte van de eerdere ontwerpbegroting voor 2024. Deze verhogingen betreffen onder meer rentelasten (47 miljoen meer), personeelslasten (28 miljoen meer) en overdrachten (zes miljoen meer).

Als gevolg hiervan zullen de totale lasten in 2024 stijgen met 156 miljoen, van 1.746 miljoen in 2023 tot 1.902 miljoen in 2024. Deze toename wordt vooral verklaard door hogere personeelslasten, meer gebruik van goederen en diensten, hogere rentelasten door de herfinanciering van de liquiditeitssteunlening en hogere subsidies en overdrachten.