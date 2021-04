Zwaar weer en code oranje voor Curaçao

45 Gedeeld

De code geel van eerder op de avond is aangescherpt naar een code oranje. Deze is van 21.00 uur tot 0.00 uur van kracht. Er is een dertig tot vijftig procent kans dat zware onweersbuien overlast zullen geven voor delen van het eiland.

De Meteo waarschuwt voor zware regenval die plaatselijk tot overstromingen en/of aardverschuivingen kan leiden; zware windstoten die voor significante schade langs hun pad kunnen zorgen en blikseminslagen, die schade aan elektronische apparatuur en andere voorwerpen kunnen veroorzaken.