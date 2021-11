10-jarig jubileum Curaçao Baseball Week

1 Delen

WILLEMSTAD – De tiende editie van de Curaçao Baseball Week zal worden gehouden van 3 tot en met 8 januari 2022. Jongeren en coaches krijgen dan de kans om de laatste trainingstechnieken te leren.

Veel grote namen uit de honkbalwereld zullen op het eiland aanwezig zijn om mee te doen aan verschillende clinics. Voormalig profhonkballer en organisator Hensley Meulens is blij dat het event dit jaar wel door kan gaan.

Vorig jaar kon de Baseball Week helaas niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Curaçao produceert de meeste MLB-spelers ter wereld. Daarom wordt dit jaar de slogan ‘It’s in our DNA’ gebruikt. Alle kinderen en coaches die geïnteresseerd zijn om mee te doen met Curaçao Baseball Week, kunnen registreren via www.curacaobaseballweek.com

