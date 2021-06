16 jaar del geëist tegen Xiomar ‘Taito’ Winklaar

Foto – Xiomar ‘Taito’ Winklaar

WILLEMSTAD – Het OM heeft 16 jaar cel geëist tegen Xiomar ‘Taito’ Winklaar. Die zou vorig jaar op 6 januari de 29-jarige Jahier Evertsz hebben doodgeschoten in Seru Fortuna.

Een aantal jongeren kreeg op straat in Ser’i Papaya ruzie met elkaar nadat ze vuurwerk naar elkaar gooiden. Taito hield zich lange tijd schuil na de moord. De politie loofde zelfs een beloning uit van 5000 gulden voor zijn arrestatie, waarna hij zichzelf op het politiebureau meldde. Volgens Winklaar had Evertsz zijn dood aan zichzelf te danken omdat hij hem provoceerde. Uitspraak is 30 juni.

Lees ook: