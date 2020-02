8 jaar en TBS voor Baya Beach-moord

50 Gedeeld

Foto’s: Èxtra

De rechter heeft Geraldino Martina veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en TBS in de Baya Beach moordzaak. Het Openbaar Ministerie had eerder 22 jaar celstraf en TBS geëist. Op 29 januari 2019 werd de 61-jarige Alwin Bremer doodgestoken op het schiereiland van Caracasbaai, hij was ook ernstig verminkt.

Ook moet Martina 12.006,- gulden schadevergoeding betalen aan de familie van het slachtoffer. Doet hij dat niet, dan moet hij nog eens 95 dagen in hechtenis worden genomen, terwijl de betalingsverplichting niet wordt opgeheven.

De 53-jarige Martina ontkent alle betrokkenheid bij de moord. Maar de rechter zegt dat er genoeg bewijs is door getuigen ter plaatse en sporen van DNA onder de nagels van het slachtoffer alsmede bloedsporen van hem aan de binnenkant van Bremer’s broek.

Geraldino Martina

Eerdere moord

Martina is volgens de Officier van Justitie vanaf 2005 tot 2017 onder psychiatrische begeleiding van het Pieter Baan Centrum in Nederland geweest.

Dat was het directe gevolg van de moord die hij pleegde in 2002, toen Martina een echtpaar ombracht en waarvoor hij in 2003 veroordeeld werd tot zeven jaar celstraf onder TBS-regiem.

TBS

De rechter achtte, net als het OM en de verdediging dat voorbedachte rade niet bewezen kon worden. Wel lijdt de de verdachte aan een persoonlijkheidsstoornis NAO met vooral borderline kenmerken en een vermijdende copingstijl. Er is daarom sprake van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van Martina.

Er bestaat volgens het Gerecht grote kans op herhaling. Daarom is TBS met dwangverpleging van overheidswege geboden omdat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen dat vereist.

Strafmaat

In de oriëntatiepunten straftoemeting voor doodslag (en niet moord, dd) is als indicatie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 tot 12 jaren genoemd.

Maar de rechter vindt Martina verminderd toerekeningsvatbaar en vindt een een gevangenisstraf van 8 jaar passend. Zeker nu daarnaast de TBS-maatregel wordt opgelegd wordt. De maatschappij is zo afdoende beschermd, aldus het Gerecht.

Hoe de TBS-maatregel wordt uitgevoerd is niet duidelijk. Curaçao heeft geen TBS-kliniek. Het verzoek van de verdediging om de straf in Nederland uit te zitten werd niet behandeld door het Gerecht, omdat hij daarin niet bevoegd is.

Download hier het vonnis