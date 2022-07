5 tips voor veilig online bankieren  

Veel Nederlanders bankieren regelmatig online, zowel op computers als op smartphones. Gezien de populariteit is het belangrijk om te vragen; Is internetbankieren veilig? Ondanks zorgen over identiteitsdiefstal, is online bankieren net zo veilig als elke andere banktransactie volgens experts.

Wanneer consumenten echter online transacties uitvoeren, moeten ze zich bewust zijn van hun beslissingen omdat bepaald online gedrag hen in gevaar kan brengen. Hier zijn daarom vijf beveiligingstips voor online bankieren om je geld en identiteit veilig te houden:

Gebruik geen openbare computers of wifi

Telkens wanneer je openbare wifi gebruikt, moet je ervan uitgaan dat iemand toegang heeft tot je browsergeschiedenis en je wachtwoord. Dus als je iets doet waarvoor je moet inloggen, zoals bankieren of e-mail lezen, dan breng je jezelf in gevaar. Dit is zelfs van toepassing als je je e-mail of andere met een wachtwoord beveiligde sites hebt ingesteld om automatisch je wachtwoord voor je in te voeren en in te loggen. Maak dus gebruik van internet thuis als je online bankiert en niet van openbare wifi of computers!

Gebruik gelicentieerde antivirussoftware

Zelfs Mac-gebruikers moeten investeren in goede antivirussoftware volgens experts. Controleer regelmatig op updates. Stel je computer in om automatisch op updates te controleren en je te waarschuwen of plan om jezelf elke zaterdag- of zondagochtend te controleren. Maar stel je computer niet in om de update automatisch te downloaden. Handmatig downloaden biedt namelijk de beste bescherming tegen malware en virussen.

Verander je wachtwoord regelmatig

Het beste wat consumenten kunnen doen om zichzelf te beschermen, is door hun wachtwoord elke 90 dagen te veranderen. Gebruik nooit een woord en gebruik altijd een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. Woorden zijn te gemakkelijk te raden, vooral als ze verband houden met je persona, zoals de meisjesnaam van je moeder, de straat waar je woont of de naam van je huisdier. Hoe langer het wachtwoord, hoe beter. Veel overheidsinstanties vereisen zelfs dat ze nogal lang zijn. Maak je wachtwoord nog moeilijker te kraken door letters te vervangen door speciale tekens.

Typ elke keer de bank-URL

Klik nooit op een URL in een e-mail, ook niet als het lijkt alsof deze afkomstig is van een vertrouwde bron. De e-mail en de link zien er misschien heel legitiem uit, maar ze kunnen je ergens brengen waar je niet heen wilt. Typ de URL altijd opnieuw in je computer voordat je deze gebruikt of maak een bladwijzer voor de daadwerkelijk geverifieerde site van je bank, vooral als je deze gebruikt voor een online transactie of om gevoelige informatie te verstrekken.

Check je bankafschrift regelmatig

Het is een goed idee om elke maand je bankafschrift te controleren. Hoewel banken zeer bedreven zijn in het herkennen van fraude, met name met creditcards, zijn ze misschien niet altijd in staat om elke twijfelachtige transactie van elke klant te achterhalen, dus je moet je afschrift maandelijks controleren. Op deze manier kun je erachter komen dat anderen geld van je stelen en dit probleem zo snel mogelijk oplossen.