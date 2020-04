60 besmettingen op Aruba

Grafiek: NoticiaCla

Het aantal vastgestelde besmettingen op Aruba is gisteren gestegen naar 60. vijf nieuwe gevallen kwamen erbij. Er zijn tot nu toe 800 mensen getest. Opvallend is dat weinig patiënten virusvrij worden verklaard. Van de 60 is er slechts 1 hersteld en weer teruggegaan naar de Verenigde Staten.



Van alle eilanden heeft Aruba de meeste vastgestelde corona besmettingen, er wordt daar ook meer getest.