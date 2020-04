600.000 euro postuum naar Gelt Dekker

73 Gedeeld

Willemstad – Verzekeraar Avéro Achmea moet de kankerbehandeling van Jacob Gelt Dekker in 2018 volledig vergoeden. Het gaat volgens de Telegraaf om een bedrag van bijna 600.000 euro.



De ondernemer en filantroop overleed vorig jaar. In 2018 onderging hij een behandeling in een Amerikaans ziekenhuis.



De verzekeraar kwam niet met het geld over de brug omdat de behandeling te experimenteel zou zijn geweest. Daar was de rechter het niet mee eens. Over nog eens 800.000 euro in 2019 wordt nog geprocedeerd. De bedragen gaan naar goede doelen.