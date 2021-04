70.000 mensen gevaccineerd

28 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het aantal mensen dat gevaccineerd is op Curaçao neemt flink toe. 70.000 hebben inmiddels een prik gehad, van wie bijna 20.000 ook al een tweede keer. In totaal moeten zo’n 106.000 mensen gevaccineerd worden, dat is 85 procent van de volwassen bevolking van Curaçao.

Bij de start van de vaccinatiecampagne werd Pfizer gebruikt, daarna zijn de gezondheidsautoriteiten overgestapt op Moderna. Alle vaccins komen uit Nederland en worden ook betaald door Nederland.