73-jarige schizofrene bejaarde man rijdt opzettelijk over toerist, maar kan geen TBS krijgen

WILLEMSTAD – Een 73-jarige chauffeur moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt eigenlijk TBS krijgen, maar Curaçao heeft geen TBS-kliniek. Op 8 mei van dit jaar reed hij een toerist opzettelijk aan ter hoogte van het Corendon hotel. Die overleefde het ongeluk, maar raakte zwaargewond.

In plaats daarvan eiste het OM vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk vermeerderd met 100.000 gulden schadevergoeding, ontneming van zijn auto en rijbewijs voor de komende tien jaar.

Op 8 mei hoorde de bejaarde schizofrene man Nederlandse stemmen in zijn hoofd, die hem zeiden dat een toerist zijn vrouw en zijn kind van de Julianabrug had gegooid. De twee hadden hem een tijdje daarvoor verlaten en toen is hij gestopt met medicijnen slikken.

De man nam een kijkje bij de brug, schreeuwde de naam van zijn vrouw en zijn kind en stuurde zijn auto daarna over de Pater Eeuwensweg, waar een toerist langs de kant van de weg liep. Een stem in zijn hoofd zei hem dat deze toerist zijn vrouw en familie van de brug had gegooid. Daarop reed hij de toerist met hoge snelheid aan, stopte en reed achteruit over het lichaam van de toerist.

De bejaarde man zei gisteren in de rechtbank, dat hij spijt had van zijn daden, en dat hij geen intentie had om te doen wat hij deed. Twee psychiaters die hem onderzocht hebben, zeggen dat de bejaarde man niet toerekeningsvatbaar is. De rechter doet over drie weken uitspraak