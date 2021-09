9e editie Curaçao Clean Up succesvol afgesloten

22 Gedeeld

WILLEMSTAD – In 2013 begon de jaarlijkse clean up met zo’n 2000 mensen en 498.350 kg afval. Sindsdien vindt jaarlijks het evenement plaatst op de derde zaterdag in september. In de afgelopen 8 edities heeft de Curaçao Clean Up met de hulp van meer dan 19.000 vrijwilligers ruim 2.800.000 kilo afval opgeruimd.

Dit jaar, tijdens de 9e editie hebben ongeveer 2.400 vrijwilligers op 95 locaties meegeholpen aan een schoner Curaçao. Ruim ruim 300.000 kilo afval is opgehaald!

Wil je alle foto’s bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Curaçao Clean Up

