Achtervolging eindigt in ongeluk en aanhouding

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren na een achtervolging een jonge chauffeur aangehouden. Die kreeg in de omgeving van Buena Vista een stopteken van de politie. Maar hij besloot er als een haas vandoor te gaan, waarna een achtervolging begon.

Die eindigde in het gebied bij de Bahamasweg, waar de jonge jongen de macht over het stuur verloor en tegen een tuinmuur tot stilstand kwam. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen, zijn motief om te vluchten is nog niet duidelijk.

