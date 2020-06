Actievoerders stichten brandjes over het hele eiland

86 Gedeeld

Willemstad – De brandweer had gisteren vanaf de middag haar handen vol aan talloze brandjes op het eiland. Aangestoken door boze actievoerders die willen dat de regering opstapt.

Het gaat steeds om autobanden of vuilnis dat op straat in de fik worden gestoken. Het eerste brandje begon in Brievengat, daarna was er brand in de Blanquillaweg, in de mondi achter Marchena Hardware, op de kaminda George Willems, in Kwartier en op de Caracasbaaiweg in de bocht van Skerpene. Bij Palu Blancu werd een trùk met autobanden onderschept. De politie vermoedt dat die banden aan wilde leveren voor andere brandjes.

