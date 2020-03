Alle afspraken Kranshi afgezegd

1 Delen

Alle afspraken voor het maken van een sedula, paspoort of rijbewijs zijn afgezegd. Dat meldt Kranshi in een persverklaring. Die is uitgegeven omdat het geautomatiseerde systeem in sommige gevallen toch nog reminders naar aanvragers stuurt. Maar vanwege de coronacrisis zijn de loketten van het bevolkingsregister gewoon dicht.



Voor noodgevallen kun je bellen naar 4341600 of mailen via [email protected].