Alles is klaar voor het Jeugd Tumba Festival 2024

WILLEMSTAD – Na een succesvolle voorbereidingsperiode van zowel de deelnemers als de organisatoren, zijn Nos Karnaval en Boldstarz klaar om Curaçao een majestueus spektakel te presenteren op zaterdag 13 januari in het Curaçao Festival Center.

Aan het einde van de avond kent het volk van Curaçao, en in het bijzonder de jeugd en jonge carnavalisten, de koning of koningin van het Jeugd Tumba 2024.

Dit jaar is het thema ‘Maritiem Avontuur’ gekozen, waardoor het hele festival in de maritieme sfeer is, wat volgens de organisatie zal leiden tot een geweldig spektakel op het moment dat de winnaar van de jeugd tumba 2024 wordt aangekondigd.

De 12 deelnemers die strijden in het Jeugd Tumba Festival 2024 zijn: 1. T’Kayley Polonius, 2. Angelly Virginia, 3. Nedion Sluis, 4. Angely Francisco, 5. Shadee Jamanika, 6. Luichayden Jansen, 7. Aaliyah Lourens, 8. Railipo Martina, 9. Tiarah Martina Giterson, 10. Jozefer Obispo, 11. Jean-Max Rondei en 12. Xyandro Anthony.

De poorten van het Curaçao Festival Center zijn open vanaf 15.30 uur, zodat de eerste tumba om 16.00 uur op het podium te horen is, begeleid door het Jeugd Tumba Orkest.