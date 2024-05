Algemeen Alsa Papiamentu viert de rol van het Papiaments Redactie 16-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op 30 mei richt het Alsa Papiamentu aandacht op het onderwerp: de rol van het Papiaments vóór, tijdens en na de afschaffing van slavernij. Alsa Papiamentu heeft samengewerkt met het Nationaal Instituut voor de Curaçaose Taal om een programma aan te bieden met lezingen en gevarieerd entertainment rondom dit onderwerp.

Het is volgens het instituut belangrijk te benadrukken dat het Papiaments gedurende verschillende perioden in de Curaçaose geschiedenis aanwezig was als een van de bindende factoren. In 1958, toen Chano Margaretha opstond en sprak in zijn moedertaal, recentelijk als de taal die werknemers op 30 mei 1969 verenigde, en Alsa Papiamentu is er zeker van dat Papiaments aanwezig was in het gesprek tussen Tula en pastor Schinck in 1715.

Tijdens de conferentie dit jaar op 30 mei – in het PWFC-gebouw – wil het instituut een overzicht geven van hoe de taal zich heeft gevormd en ontwikkeld vóór, tijdens – en ondanks – de slavernij, en hoe de taal is blijven groeien om de rijke taal van vandaag te worden.

De introductie van het onderwerp wordt verzorgd door het ere-lid van Alsa Papiamentu, Gibi Bacilio. Gibi introduceert het onderwerp en onze gastspreker is Louis Romer, een linguïst-antropoloog werkzaam aan CUNY New York.

Ten slotte discussieert het instituut op koninkrijk niveau in een panel, met gasten van Papiamentu instituten in Bonaire, Aruba en Nederland, om gezamenlijk te werken aan de toekomst van het Papiaments.