Ambtenaren roepen leden op werk neer te leggen

23 Gedeeld

Willemstad – De ambtenarenvakbonden hebben hun leden opgeroepen om vanochtend het werk neer te leggen en naar het stadion van SDK te komen.

Ze zijn tegen de bezuiniging van 12,5 procent op hun arbeidsvoorwaarden. Deze eis van Nederland om financiële steun te krijgen gaat volgens de bonden in tegen de wet.

Onderwijsvakbond Sitek sluit zich aan bij de ambtenarenbonden, omdat de regering 46 miljoen wil bezuinigen op het Onderwijs. Ook sympathisanten zijn welkom in SDK. Daar zullen de leden uiteindelijk stemmen over het beluit om niet akkoord te gaan met de bezuinigingen in ruil voor steun.

Lees ook: