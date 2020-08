Ambtenarenbonden vergaderen onder werktijd

foto Antilliaans Dagblad

Willemstad – De vijf ambtenarenvakbonden vergaderen vanochtend om 8 uur onder werktijd. Ze hebben hun leden opgeroepen naar het PWFC-gebouw bij Isla te komen.

Agendapunt is de verlaging van 12,5 procent op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren. Volgens de bonden overtreedt de regering met deze maatregel de wet.

De vakbonden zijn vooral boos over de manier waarop de regering Rhuggenaath de sanering van ambtenarensalarissen aanpakt. De leden worden vandaag geïnformeerd, of er actie volgt is niet bekend gemaakt.

