Amerikaanse verdrinkt op Playa Kalki

WESTPUNT – Op Playa Kalki is vanochtend een vrouw verdronken tijdens het zwemmen. Het incident vond plaats rond de klok van half elf.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie blijkt dat de vrouw aan het zwemmen was en dat omstanders merkten dat ze niet meer reageerde. Ze werd snel uit het water gehaald en direct gereanimeerd. Ambulancemedewerkers die ter plaatse kwamen, namen de reanimatie over, maar zonder succes.

De vrouw werd geïdentificeerd als Andrea Lorincz, geboren op 2 september 1978 in de Verenigde Staten. Het is niet bekend hoe lang de vrouw al in Curaçao was.